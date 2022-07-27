ABD'den Türkiye'ye taziye mesajı

PKK ve uzantılarına açıkça destek veren ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

Türkiye'nin sınır ötesinde PKK terör örgütü ve uzantılarına karşı mücadelesi devam ediyor.

Ne yazık ki bölgeden dün akşam saatlerinde acı haber geldi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu, Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal ve Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek şehit düştü.

ABD'den taziye mesajı

Türkiye bugün yastaydı. 3 şehirde vatandaşlar gözyaşları ile şehitlerini uğurladı.

Hem Türkiye ile müttefikliğe vurgu yapan hem de bölgede DEAŞ ile mücadele bahanesi ile teröristlere eğitimden sağlığa kadar her türlü desteği açıkça veren ABD Türkiye için taziye mesajı yayınladı.

"NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız"

ABD'nin ABD büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız." ifadelerine yer verildi.

PKK için taziye yayınlamışlardı

ABD Merkez Komutanlığı geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın teröristi öldürmesinin ardından söz konusu teröristler için taziye mesajı yayınlanmıştı.