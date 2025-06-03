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Haber Merkezi

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütlerine yönelik kararlı mücadelesi sürüyor.

Türkiye genelinde jandarma tarafından düzenlenen geniş kapsamlı operasyonla, dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu ticareti yapan 11 suç örgütü hedef alındı.

İstanbul, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Manisa, Tekirdağ, Van, Muğla, Karaman, Mersin ve Bitlis’te örgüt liderleriyle birlikte toplam 90 şüpheli yakalandı.

90 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başarılı operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



“Dolandırıcı, tefeci ve uyuşturucu satıcısı 11 ayrı organize suç örgütüne karşı yaptığımız operasyonlarla 90 şüpheliyi yakaladık”

İstanbul’da H.K.’nin, İzmir’de E.U.’nun, Kastamonu’da G.A.’nın, Diyarbakır’da M.F.Y.’nin, Manisa’da A.S.’nin, Tekirdağ’da Ö.Ö.’nün, Van’da C.Ç.’nin, Muğla’da M.T.’nin, Karaman’da H.B.’nin, Mersin’de A.F.U.‘nun, Bitlis’te Ö.B.’nin elebaşılığını yaptığı 11 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; 4,4 Milyar TL'lik hesap hareketi bulunan 90 şüpheli yakalandı.

4,4 MİLYAR TL'LİK SUÇ AĞINA DARBE VURULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince; İstanbul, Muğla, Manisa, Diyarbakır, Kastamonu, İzmir, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

İstanbul'da para karşılığında sürücü kurslarındaki kursiyerlerin yerine ehliyet sınavlarına başka şahısların girmelerini sağladıkları, Muğla'da sosyal medya platformları üzerinden sahte borsa uygulamalarına yönlendirerek yüksek kazanç vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve sahte paravan şirketler kurdukları, Manisa'da alkollü yakalanarak cezai işlem uygulanan ve sürücü belgelerine el konulan sürücülere, kan testi numuneleri ile oynanmak ya da değiştirilmek suretiyle “Limit Altında Ölçüm” raporu düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu maddeleri kargo paketlerinin içerisine gizleyerek örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işledikleri, Kastamonu'da vatandaşlarımızdan sahte lastik ilanlarıyla ürün teslimatı yapmayarak haksız kazanç elde ettikleri, İzmir'de uyuşturucu madde temin edip sattıkları, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van'da ekonomik olarak zor durumda bulunan vatandaşlarımıza, araç, tarla ve daire/dükkan alım satımı adı altında yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

10 SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Resmi Belgede Sahtecilik, Nüfuzunu Kötüye Kullanma, Görevi Kötüye Kullanma, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme, Rüşvet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU YAKALANDI

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sürücü belgesi, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.

Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor."