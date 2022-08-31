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    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

    İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos tarihleri arasında 1.310 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
    • 31.08.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 15:20
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    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

    Buna göre; İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1.310 uçuşla birinci oldu.

    Uçuş performansını artırmaya devam ediyor

    Salgın dönemi öncesi uçuş performanslarının da karşılaştırıldığı EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa'daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken İstanbul Havalimanı, uçuşlarını yüzde 2 oranında artırdı.

    İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

    Listede Türkiye'den bir havalimanı daha var

    İHA'nın aktardığına göre Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7. havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.

    İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde #1


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