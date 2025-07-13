13 Temmuz 2025 Başakşehir-Hertha Berlin maçı iptal mi? İşte nedeni...

Bu akşam Türkiye saatiyle 19.30’da Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Silberstadt Arena’da oynanması planlanan RAMS Başakşehir - Hertha Berlin hazırlık maçı, son dakika gelişmesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından hem taraftarlar hem de gündemi takip edenler, sebebini merak etmeye başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada detaylara yer verildi.

Peki, Başakşehir - Hertha Berlin maçı neden iptal? İşte sebebi...

BAŞAKŞEHİR-HERTHA BERLİK MAÇI İPTAL Mİ

Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya’nın Tirol bölgesindeki Silberstadt Arena’da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının iptal edildiğini duyurdu.

Gerekçe olarak da rakip takımın sakat oyuncularının fazla olduğu gösterildi.

Açıklamada; "Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur." denildi.