13 ülkeden 137 aktivist Türkiye'de: "Özgür Filistin" sloganları atıldı

137 aktivist Türkiye'de...

Dünyanın yakından takip ettiği 44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından adeta kuşatma altına alındı.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail tarafından, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda el konuldu.

THY UÇAĞI İSRAİL'İN RAMON HAVALİMANI'NDAN HAREKET ETTİ

Sumud Filosu'nda yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişinin Türkiye'ye getirilmesi için THY uçağı gönderildi.

Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren uçak, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan bugün öğle saatlerinde kalkış yaptığı bildirilmişti.

AKTİVİSTLER İSTANBUL HAVALİMANI'NDA

Aktivistler, saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılanan aktivistler, kendilerini taşıyan uçaktan "Özgür Filistin" sloganlarıyla iniş yaptı.

AKTİVİSTLERİ UÇAĞIN KAPISINDA KARŞILADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

AKTİVİSTLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Aktivistleri karşılayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, gazetecilere burada açıklamalarda bulundu.

Özdemir, açıklamada, canlarını feda edecek duyarlılıkla yola çıkan aktivistlere teşekkür etti.

"KARŞILARINDA SİYONİST VE KATİL BİR DEVLETİN VARLIĞINI BİLEREK YOLA ÇIKTILAR"

Özdemir, aktivistlerin büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirterek, "Karşılarında siyonist ve katil bir devletin varlığını bilerek yola çıktılar ve onları da ölüme gönderen ailelerinin uğurlamasıyla böyle bir yolculuğu kat etmiş oldular" dedi.

"SON SÜREÇTE YÜRÜTÜLEN DİPLOMASİ, İNŞALLAH SONUÇ VERİR"

Aktivistlerin sağ salim İstanbul'a geldiklerini söyleyen Özdemir, şu ifadelerde bulundu:

Son süreçte yürütülen diplomasi, Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hamas'ın iyi niyeti inşallah sonuç verir diye ümit ediyoruz. Kalıcı bir barış, Filistin halkının refahı ve huzuru inşallah tesis edilir diye ümit ediyoruz. Biz bu mücadelenin ve vicdanın tarafı olarak bir duruş sergiliyoruz.

"İNANIYORUZ Kİ FİLİSTİN HALKININ DİRENİŞİ SONUÇ VERECEKTİR"

Özdemir, İsrail'in şımartıldığı ülkelerce bugüne kadar yolculuğuna devam ettiğini belirterek şu sözleri sarf etti:

İnanıyoruz ki Filistin halkının direnişi sonuç verecektir. Tüm dünyadaki vicdan sahibi insanların sesinin tek bir ses olduğunu ve dünyanın her tarafında bu haykırışın var olduğunu gördük. Herhangi bir din ayrımı gözetmeden, her dinden, her ırktan, her ülkeden vicdanın sesinin de bir taraf olduğunu burada görmüş olduk.



Bu da aslında dünyanın geleceğine dair önemli bir işaret fişeği oluşturmuş oldu. 80 yıldır zulmeden siyonizmin de gerçek yüzünün tüm dünya tarafından görülmesine de bu süreç vesile oldu. Ümit ediyoruz ki dünyadan yükselen bu ses İsrail'in durmasına, oradaki Filistinli kardeşlerimizin inşallah refaha kavuşmasına vesile olacaktır.

ÖZDEMİR'DEN "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN" VURGUSU

Son olarak, Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden duruşunu tüm dünyaya haykırdığını anımsatarak, bu duruşun arkasında kararlılıkla durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.