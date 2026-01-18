DEM Parti'den 'Suriye' açıklaması: Sürece zarar vermektedir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Terör örgütü, PKK/YPG'ye karşı geniş kapsamlı bir operasyon başlatan Suriye ordusu, bölgede önemli bir ilerleme kaydetti.

Deyrizor ve Tabka'dan terör örgütünü çıkaran Suriye ordusu, Rakka'ya doğru ilerlemeye başladı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Gelişmelere sıcağı sıcağına takip edilirken DEM Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çatışmaların Türkiye'de devam eden çözüm sürecine zarar verdiği belirtilen açıklamada Hükümetin durduğu konum eleştirildi.

"DERHAL VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Mevcut politikalarının Türk-Kürt ilişkilerine zarar verdiği öne sürülen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye’de bir çözüm süreci yürütülürken, aynı dönemde Kuzey-Doğu Suriye’de izlenen tarafgir politikalar tam bir siyasi riyakarlıktır. Bir yandan barış arayışı sürerken, diğer yandan Kürtlerin kazanımlarını hedef alan politikalar uygulanmaktadır.



Bu çelişkili tutum, samimiyeti sorgulatmakta ve sürece zarar vermektedir Dışişleri ve Savunma Bakanlığı başta olmak üzere yürütme erkini, Türk-Kürt ilişkilerini zedeleyen politikalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz Suriye’de Kürtlerin statüsüne ve demokratik kazanımlarına karşı yürütülen her türlü kirli propaganda ve yaklaşım terk edilmelidir.

"ANKARA'DA YAPICI, SURİYE'DE YIKICI OLUNMAZ"

Ankara'nın söylemleri ile eylemlerinin uyunsuz olduğu iddia edlien açıklamada ayrıca "Sınırın bu tarafında 'yurttaş' dediğinize, öbür tarafında 'düşman' muamelesi yapamazsınız; bu, halkın hafızasında onarılmaz yaralar açmaktadır Barış, bütünlüklü bir irade gerektirir; Ankara’da yapıcı, Suriye’de yıkıcı olunamaz.

Barış, söylemde değil uygulamada hayat bulur. Suriye politikalarının Türkiye’deki barış iradesiyle uyumlu hale getirilmesi elzemdir Sayın Öcalan'ın bu kritik süreçte daha aktif rol oynayacağı koşullar acilen yaratılmalıdır." ifadeleri kullanıldı.