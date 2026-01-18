Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriye ve Gazze masaya yatırılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Ankara Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinenin bu hafta da önemli gündem başlıkları olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE, ANA GÜNDEM MADDELERİNDEN OLACAK

Toplantıda, önemli adımlar atılan Terörsüz Türkiye süreci konuşulacak.

Ayrıca, Gazze ateşkesinde yeni aşama ve ekonomi başlıkları masada olacak.

SURİYE'DEKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'deki son durum da kapsamlı şekilde ele alınacak.

Suriye ordusunun önce Halep'te ardından da YPG kontrolündeki diğer bölgelerde sürdürdüğü operasyonlar değerlendirilecek.

Ordunun Suriye petrol sahaları ve Rakka'ya ilerleyişine ilişkin sahadan gelen son bilgiler ile yürütülen diplomatik temaslar kabinede masada olacak.

10 MART MUTABAKATI DA KABİNE GÜNDEMİNDE

Suriye'deki gelişmelerin ardından gözler yeniden terör örgütü SDG ile Şam yönetimi arasında geçtiğimiz yıl imzalanan 10 Mart Mutabakatı'na da çevrilmiş durumda.

SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören mutabakatın uygulanması için yürütülen diplomatik temasların da kabine gündeminde yer alacağı belirtiliyor.

IRAK'IN SON DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Toplantıda ayrıca Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Suriye'nin yanı sıra Irak'ta sahadaki son durumun da hazırlanan istihbari raporlar ışığında gözden geçirilmesi bekleniyor.

TOPLANTIDA GAZZE KONUŞULACAK

Toplantının bir diğer önemli gündem başlığının ise Gazze olması bekleniyor.

ABD yönetimi Gazze Ulusal İdare Kurulu, Yürütme Kurulu ve Barış Kurulu olmak üzere üç yeni mekanizma kurulacağını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KURUCU ÜYELİĞİNE DAVET EDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Barış Kurulu kurucu üyeliğine davet edilmiş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürütme kurulunda olacağı duyurulmuştu.

Kabine toplantısında yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda, ekonomideki son gelişmeler ve enflasyonla mücadele adımları da değerlendirilecek.