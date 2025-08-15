15 Ağustos Cuma feribot seferleri iptal mi? Hangi seferler iptal edildi? Erdek, Avşa, Balıklı...

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı feribot seferleri iptal edildi.

Vatandaşlar 15 Ağustos 2025 iptal olan feribot seferlerini internet üzerinden araştırıyor.

Seyahat edecek olanlar, "bugünkü feribot seferleri iptal mi" sorusuna yanıt arıyor.

Açıklamaya göre; Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ile Güney Marmara Adalar hattında yarınki feribot seferleri yapılamayacak.

Peki; bugün hangi feribot seferleri iptal oldu? İşte güncel detaylar...

15 AĞUSTOS İPTAL OLAN FERİBOT SEFERLERİ

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 15.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında ise Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30 seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde yapılacağı, Marmara'dan 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45 seferleri ile Erdek'ten 19.15 kalkışlı tüm seferin iptal edildiği duyuruldu.