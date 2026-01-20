TBMM'de Türk bayrağına yönelik hain saldırıya ortak tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mardin'de Türk bayrağına alçak saldırı..

DEM Parti'nin Kamışlı'nın tam karşısında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlediği grup toplantısına katılan kalabalık, sınırdaki Türk bayrağını gönderden indirip Türk askerlerine saldırdı.

Hain saldırı sonrası tepkiler art arda geldi.

Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali açıklarında 1 yıl daha görevde olmasını öngören tezkerenin kabul edildiği görüşmelerde TBMM Genel Kurulu, Nusaybin sınırındaki hain saldırıya karşı tek yürek oldu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında yürütülen oturumda, tüm partilerin temsilcileri söz alarak saldırıya karşı ortak bir duruş sergiledi.

"TÜRK MİLLETİNİN BİRLİĞİNE İHANET"

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Celal Adan, saldırıyı "Türk milletinin birliğine, merhametine ve şefkatine ihanet" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

Bu girişim, milletin birliğine kastetmek isteyenlerin provokasyonudur. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler cezalandırılacaklar.

"BAYRAK BİZİ BİRLEŞTİREN YEGANE UNSURDUR"

Adan'ın ardından grup başkanvekilleri sırayla söz alarak tepkilerini şu ifadelerle dile getirdi:

AK Partili Özlem Zengin:

Bayrak bizi birleştiren yegane unsurdur. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylar ortaya çıktığında Genel Kurul ile paylaşılacaktır. Yan yana duruşumuz Türkiye için çok anlamlıdır.

İYİ Partili Turhan Çömez:

Türk bayrağı bu aziz vatanın birliğini temsil eder. Bu ihanet en sert şekilde karşılık bulacaktır. Devletin yetkili mercileri gereğini yapmalı ve parlamentoya bilgi vermelidir.

MHP'liFiliz Kılıç:

Biz bayrağa bakınca sadece kırmızı beyaz görmeyiz; Yemen'i, Sarıkamış'ı, Çanakkale'yi görürüz. O kırmızı, toprağa düşen yiğitlerin şah damarından gelir. Gerekenin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.

CHP'li Murat Emir: