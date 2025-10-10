15 ilde siber suçlara karşı operasyon: 28 şüpheli yakalandı

Suç örgütleri ve siber suçlarla mücadele hız kesmeden sürüyor.

Emniyet birimleri, çevrim içi suçlara karşı kararlı adımlarını devam ettirerek kapsamlı bir operasyon daha düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerini Kullanarak Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçlarına yönelik jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 38 milyon TL'lik işlem hacmi bulunan 28 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklanırken 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezli Afyonkarahisar, Batman, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Ordu, Tekirdağ ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- İnternet bağlantılı işletim sistemleri üzerinden kumar oyunu uygulamaları kurulumu sağlayarak kumar oynattıkları,

- Sosyal medya platformları üzerinden "sahte kiralık ev ve araç satış" ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.