15 Temmuz anma mesajları 2025: Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlama sözleri...

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık ama aynı zamanda en onurlu gecelerinden birini yaşadı. FETÖ terör örgütü tarafından planlanan hain darbe girişimi, milletin iradesi, kararlılığı ve cesareti sayesinde başarısızlığa uğratıldı.

Tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı ellerinde sadece bayrak olan halk, vatanını canı pahasına savundu. O gece 251 kahraman şehit oldu, 2.194 vatandaş ise yaralanarak gazilik mertebesine ulaştı.

Bu girişim, Türkiye'nin siyasetinde ve toplumsal hafızasında derin izler bırakırken; 15 Temmuz, milletin demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkma iradesinin simgesi haline geldi.

Her yıl 15 Temmuz, "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" olarak kutlanıyor. Şehitler dualarla anılıyor, yurdun dört bir yanında anma törenleri, yürüyüşler ve programlar düzenleniyor.

2025 yılında 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde, sosyal medyada paylaşılmak üzere duygusal, anlamlı ve birlik duygusunu pekiştiren mesajlar aranıyor.

İşte sizler için derlediğimiz mesajlar...

15 TEMMUZ ANMA MESAJLARI 2025

"15 Temmuz gecesi, milletimizin iradesine zincir vurmak isteyenlere karşı verilen en büyük demokrasi mücadelesidir. O karanlık gecede, vatanını canı pahasına savunan tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

“Tankların gölgesinde, uçakların sesinde korkuya yenik düşmeyen, bayrağı yere indirmeyen, vatanı uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi dualarla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

“Bir milletin geleceğini karartmak isteyenler, o gece halkın dimdik duruşu karşısında hezimete uğradı. 15 Temmuz, Türk milletinin bağımsızlığına olan sarsılmaz inancının simgesi olarak tarihimize altın harflerle kazındı.”

“Demokrasiye, bağımsızlığa ve bayrağa uzanan kirli eller, o gece Türk milletinin çelikten iradesine çarparak paramparça oldu. Bu onurlu direnişin tüm kahramanlarını unutmadan, unutturmadan yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.”

“15 Temmuz 2016 gecesi sadece bir darbe girişimi değil; aynı zamanda bir milletin iradesine, birliğine ve beraberliğine uzanan hain bir saldırıydı. O gece siper olan gövdeler, bugün özgürce yaşamamızın sebebidir.”

15 TEMMUZ KUTLAMA SÖZLERİ 2025

“15 Temmuz, sadece bir gecede yaşanmış bir kalkışma değil; yüzyıllardır süregelen bağımsızlık mücadelemizin en çetin sınavlarından biridir. O gece millet, söz konusu vatan olduğunda ne tanktan korktu ne de bombadan… Çünkü iman, korkunun en büyük ilacıdır.”

“Darbe girişiminin karanlığında bir milletin ayakta kalma mücadelesiydi 15 Temmuz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan halkımız, bayrağı yere düşürmeyerek tarih boyunca unutulmayacak bir destan yazdı.”

“O gece sokaklara dökülen milyonlar, yalnızca bir rejimi değil; onurunu, özgürlüğünü, çocuklarının geleceğini korumak için yürüdü. 15 Temmuz, tarihe altın harflerle yazılmış bir halk direnişidir. Her anı, her şehidi bizim için kıymetlidir.”

“Gelecek nesillere anlatacağımız bir destandır 15 Temmuz. O gece özgürlük için kurşuna yürüyenler, bize bu vatanın kolay kazanılmadığını bir kez daha gösterdi. Şimdi bize düşen; unutmamak, unutturmamak ve emanetlerine sahip çıkmaktır.”

“15 Temmuz, bayrağa rengini veren kanın ne anlama geldiğini yeniden hatırlattı. Milletin tek yürek oluşu, ihanetin karanlığını yırtıp attı. Bugün hâlâ dimdik ayakta durabiliyorsak, o gecenin kahramanlarına borçluyuz.”

“Bir milletin kararlılığı, birliğin gücü ve imanla yoğrulmuş cesaretin adıdır 15 Temmuz. Tanklara karşı duran bedenler, sadece demokrasiyi değil; onuru, inancı ve istiklali de korudu.”

“Gökten yağan bombalara karşı ellerinde sadece bayrak olanların yazdığı bir destanı unutmamak, bir milletin onurudur. 15 Temmuz’u sadece anmak yetmez; ruhunu yaşatmak, bilincini taşımak gerekir.”