İstabul'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na sabahın erken saatlerinde ziyaret

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yılı...

Türkiye, üzerinden geçen 9 yılın ardından o geceyi, ve o gecenin kahramalarını unutmuyor.

ANITA ZİYARET ERKEN SAATLERDE BAŞLADI

Bu kapsamda düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren vatandaşların akınına uğradı.

Ziyarete gelen ilk gruplardan biri ise çocuklardan oluştu.

ŞEHİTLERİN RUHUNA DUALAR OKUNDU

Anıta gelen çocuklar, burada 15 Temmuz gecesi şehit olanların ruhuna dualar okudu.

Ardından, o gece yaşanan hain darbe girişimi hakkında bilgi alarak, o gece yaşananları öğrendi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ YIKILAMAZ"

Ziyaretin ardından bazı çocuklar duygularını paylaşırken, vatan sevgisinin ve milli birlik bilincinin önemine vurgu yaptı.

Anıta ziyarete gelen 13 yaşındaki Arda Demir, "Türkiye Cumhuriyeti yıkılamaz, burada şehitlerimiz andık ve dua ettik." dedi.