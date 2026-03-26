TOKİ İstanbul kura tarihleri neden açıklanmadı | 26 Mart 2026 TOKİ son durum

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut projesinde birçok ilde kura süreci tamamlanırken, en büyük etap olan İstanbul için bekleyiş sürüyor.

1 milyonu aşkın başvuru sahibinin merakla takip ettiği kura tarihinin henüz açıklanmamış olması, sürecin neden geciktiği sorusunu da beraberinde getirdi.

Bu kapsamda, trendlerde yer alan "İstanbul TOKİ kurası neden açıklanmadı" sorusu dikkatleri çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı sonrasın işaret etmişti.

Peki; TOKİ İstanbul kurası neden gecikti, ne zaman yapılacak? İşte, yanıtı...

TOKİ İSTANBUL KURASI NEDEN GECİKTİ

TOKİ’nin İstanbul etabına ilişkin kura çekiminin,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İstanbul’un proje kapsamındaki en yoğun başvuruya sahip il olması, kura planlamasının daha detaylı ve aşamalı şekilde ilerlemesine neden oluyor.

Bu nedenle diğer illere kıyasla takvimin daha geç netleştiği değerlendiriliyor.

Yetkililerden resmi bir tarih paylaşılmamış olsa da, hazırlıkların son aşamaya geldiği ve kura sürecine ilişkin açıklamanın kısa süre içinde beklendiği tahmin ediliyor.