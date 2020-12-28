15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kaza trafiği kilitledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte meydana gelen trafik kazası uzun araç kuyruklarına neden oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte saat 07.45 sıralarında meydana gelen kazada, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kaza nedeniyle bir araç yan yattı. Sürücüler yara almadan kurtulurken, araçlar da maddi hasar oluştu.

TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte uzun araç kuyrukları oluştu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan trafiği yönlendiren ekipler diğer yandan olay yerine çekici çağırdı.

Kaza yapan ve yan yatan otomobil düzeltildikten sonra çekiciye yüklendi. İki otomobil de çekiciye konularak götürüldü.