15 Temmuz sela ne zaman, saat kaçta okunacak 2025? Sela sözleri ve anlamı...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, Türkiye genelinde camilerden sela sesleri bir kez daha yükselecek.

Sela kelime anlamı itibariyle dua ve namaz anlamına gelmektedir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in Allahtan rahmet temenni ederken ve Allah'ı methederken onun şefaatini dileyen bir dua çeşidi olarak bilinmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan programa göre, 2024 yılına özel 15 Temmuz selası, tüm Türkiye'de belirlenen saatte okunacak.

Peki, 15 Temmuz 2024 selası saat kaçta okunacak? Sela neden okunur, sözleri nelerdir? İşte merak edilenler...

15 TEMMUZ SELA SAAT KAÇTA OKUNACAK 2025

Diyanet’in resmi açıklamasına göre, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00:13’te, Türkiye genelinde 90 bine yakın camide sela okunacak.

SELA SÖZLERİ VE ANLAMI

Es-salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Rasûlallah,

Es-salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Habîbellah,

Es-salâtu ve’s-selâmu aleyke yâ Seyyidel evvelîne ve’l-âhirîn.

Türkçesi:

“Ey Allah’ın Resûlü! Sana selam ve salât olsun.

Ey Allah’ın sevgili kulu! Ey geçmiş ve gelecek tüm insanlığın efendisi!

Seni rahmet ve minnetle anıyoruz.”