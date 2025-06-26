151 kişinin öldüğü Palmiye Sitesine ilişkin davada karar açıklandı

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapılara ilişkin görülen davalar devam ediyor.

Depremde yıkılan binalardan biri olan ve 151 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar açıklandı.

İKİ SANIĞA DA HAPİS CEZASI

Mahkeme, tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'na 21 yıl 9 ay hapis cezası verirken firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'a ise 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıtıldı.

Ersoy hakkında tutuklanması için yakalama kararı çıkarıldı.

BİNANIN ÜÇ BLOKU YIKILMIŞTI

6 Şubat depremlerinde Maraş'ın Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin üç blokunun yıkılması sonucu 151 kişinin yaşamını yitirmiş, 16 kişi yaralanmıştı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Ocak'ta ailelerin itirazı üzerine müteahhit Ersoy'u tutuklamak üzere yakalama kararı çıkarsa da Ersoy, kayıplara karıştı.