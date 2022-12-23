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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilere ve Avrupa Birliği'ne yönelik kazan-kazan anlayışına giden yolun önemine vurgu yaptı.