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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilere ve Avrupa Birliği'ne yönelik kazan-kazan anlayışına giden yolun önemine vurgu yaptı.
    • 23.12.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 23.12.2022 - 17:48
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

    İki ülke arasındaki diyaloğa vurgu yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.

    Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik diplomasi trafiği

    İHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü #1


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