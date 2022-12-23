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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilere ve Avrupa Birliği'ne yönelik kazan-kazan anlayışına giden yolun önemine vurgu yaptı.
- 23.12.2022 - 17:22
- Güncelleme : 23.12.2022 - 17:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
İki ülke arasındaki diyaloğa vurgu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tesis ettikleri diyalog sayesinde iki ülke ilişkilerinin ivme kazanmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin mevcut durumunun iki tarafın da yararına olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin çıkarlarının bir-iki üye ülkenin dar görüşlü kısır hedeflerine teslim edilmemesinin kazan-kazan anlayışına giden yolu açacağını ifade etti.
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa yönelik diplomasi trafiği
İHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna tarafıyla en üst düzeyde gerçekleştirdiği diplomasi trafiğini sürdürdüğünü kaydetti.