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Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığı sürüyor.

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonlara ilişkin bilgi vererek terörle mücadelenin kararlılık ve azimle sürdüğünü belirtti.

58 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

16 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-42” operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Tespit edilen suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Antalya, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, İstanbul, Karaman, Mersin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van olmak üzere 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Geçmiş dönemlerde Bölücü Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,

- Terör örgütü adına işbirlikçilik faaliyetlerinde bulundukları,

- Bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

- Düzenlenen kanunsuz yürüyüş ve gösteri eylemlerine katılarak güvenlik güçlerine yönelik molotofkokteyli, taş ve havai fişekli saldırıda bulundukları,

- Terör örgütünün yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte maddi destek sağladıkları ve

- Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.