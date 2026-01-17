Uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Nazlıcan Taşkın tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucu soruşturmaları çerçevesinde düzenlenen operasyonda, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme” suçlamasıyla tutuklandı.

9 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

DÜN FENALAŞMIŞTI, BUGÜN TUTUKLANDI

Gözaltındaki şüphelilerden Nazlıcan Taşkın, dün adliyedeki işlemleri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından bugün Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Taşkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYNI SORUŞTURMADA ÜMİT KARAN DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla hakkında gözaltı kararı verilen eski milli futbolcu Ümit Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Mahkeme, Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

Karan cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 26'YA YÜKSELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim 2025’ten bu yana ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi.

Soruşturma sürecinde müzisyenler, menajerler, iş insanları ve sosyal medya fenomenleri ifade verdi, bazı şüphelilerden kan ve saç örnekleri alındı.

Dosya kapsamında toplam 26 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Bebek Otel’in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile otelin genel müdürü Arif Altunbulak da yer alıyor.

YAKALAMA KARARLARI

Soruşturma kapsamında Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic (Neslihan Damla Aktepe), Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu ile bazı isimlerin uyuşturucu test sonuçlarının ise negatif çıktığı açıklandı.