Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine girdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekileceğini açıklaması ile birlikte Deyr Hafir ve Meskene beldelerinde kontrolü yeniden sağladı.

Operasyon, Rakka merkeze doğru genişletiliyor.

Son olarak Rakka kentinin kapısı denebilecek YPG/SDG işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan Suriye güçlerinin girmeye başladığı bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI KUŞATILDI

Ordudan yapılan yazılı açıklamada Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Suriye, Rakka'nın güneydoğusunda kalan Madan bölgesi ve yakınlarındaki köylerde de güvenlik önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bir başka açıklamada ise Rakka kırsalında yer alan Mansura ve Zur Şamar bölgelerinde de kontrolün tamamıyla Suriye ordusunun eline geçtiği bildirildi.

Ayrıca Suriye basını, güvenlik güçlerinin Hneida ve Safsafa kentleri ile Ebu Assi ve Al Jabali köylerine giriş yaptığını yazdı.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti ancak Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

ABD'DEN SURİYE ORDUSUNA FAALİYETLERİNİ SONLANDIRMA ÇAĞRISI

ABD ise Suriye ordusunun Halep-Tabka şehirleri arasındaki faaliyetlerini sonlandırması çağrısında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, yayımladığı açıklamada, "Suriye'de tüm tarafların gerilimi önlemek ve diyaloğa dayalı çözümü sürdürmek için devam eden çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, Suriye hükümet güçlerini Halep ile Tabka arasındaki bölgelerdeki eylemlerine son vermeye çağırıyoruz. Terör örgütü DEAŞ'ı agresif bir şekilde takip etmek ve askeri baskıyı amansızca uygulamak, ABD ve koalisyon güçleriyle koordinasyon içindeki Suriye ortakları arasında ekip çalışması gerektirir. Kendi içinde ve komşularıyla barış içinde olan bir Suriye, bölge genelinde barış ve istikrar için esastır" ifadelerini kullandı.

PETROL SAHALARI KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, Suriye Petrol Şirketi de ordunun geçtiğimiz saatlerde Rakka kırsalındaki ilerleyişinde YPG/SDG unsurlarından temizlenen Deir Hafer ve Meskene bölgelerinde bulunan Safyan ve Al Rasafa petrol sahalarının kontrolünü güvenlik güçlerinden devraldığını açıkladı.

Şirket, atılan adımın sahaların onaylanan planlara göre tekrar hizmete alınmasına yönelik hazırlıklar kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bu başarı, ulusal çabalar çerçevesinde petrol tesislerini restore etmek ve güvence altına almak ile enerji sektörünün istikrarını artırmak için gerçekleştirilmektedir" denildi.