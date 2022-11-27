16 meslek grubunda belgesi olmayanlar çalıştırılmayacak

Teknik bilgi gerektiren ve insan hayatını koruma sorumluluğu bulunan 16 meslek grubunda MYK tarafından verilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranacak.

Bazı meslek gruplarında uzmanı olunmadan çalışmaya devam edilemiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) harekete geçerek eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlamak için yeni bir karar aldı.

2 milyon 350 binden fazla çalışna belge verildi

Karar sayesinde, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart çalışanlara belge kazandırılıyor.

2006'dan bugüne kadar 2 milyon 350 binden fazla çalışanı 'mesleki yeterlilik belgesi' sahibi yapan Kurum, iş kazaları açısından 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' gruplardaki mesleklere de belge zorunluluğu getirmeyi sürdürüyor.

Güzellik uzmanlığından boyama operatörlüğüne kadar

Bu kapsamda, kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci (ayakkabı), saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı mesleklerinde belge şartı yürürlüğe girecek.

1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak

Bu meslek gruplarında MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayanlar, 1 Ocak 2023'te itibaren çalıştırılamayacak.

Mesleki Eğitim Kanunu'na göre ustalık belgesi alanlar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.

204'e yükseldi

Bu 16 meslekle birlikte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki meslek sayısı 204'e yükselmiş olacak.