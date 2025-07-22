17 ilde siber suç operasyonu: 179 şüpheli yakalandı

Siber suçlara darbe üstüne darbe vuruluyor..

Türkiye genelinde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Son operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

179 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 179 şüpheli yakalandı.

17 il merkezli “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 46 şüpheli şahıs tutuklanırken 20’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Şüphelilerin Yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden panel kurup işlettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, internet siteleri üzerinden falcılık yaparak suçtan elde ettikleri gelirleri akladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden “ürün satışı, yüksek kazanç ve evde iş imkanı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulamadan haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

17 İL MERKEZLİ OPERASYON

Konya, Erzurum, Tekirdağ, Niğde, Şanlıurfa, İzmir, Mersin, Tokat, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Artvin, Sinop, İstanbul, Aksaray, Antalya, Bursa merkezli Mardin, Adana, Karaman, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır, Balıkesir, Ordu, Kilis, Manisa, Hatay, Ankara, Aydın, Bingöl, Kahramanmaraş, Çorum, Edirne, Hakkari, Kırklareli ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-7545 Sayılı Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet,



- Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık,



- Yasa Dışı Bahis,



- Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği,



- Bilişim Sistemine Girme,



- Nitelikli Hırsızlık,



- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve örgüte üye olma,



- Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yaklaşık 107 milyon TL değerinde 2 adet araç, 2 adet deniz aracı ile 2 adet şirkete el konuldu.