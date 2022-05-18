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- 18 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
18 Mayıs Çarşamba güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
- Haber Merkezi
- 18.05.2022 - 10:27
Yatırımcılar dolar ve euronun güne nasıl başladığını merak ederken, piyasalardaki inişli çıkışlı durum sürüyor.
Dolar, altın ve euroyu takip edenler, piyasaların açılmasının ardından oluşan seyre dair detaylara ulaşmak istiyor.
Haftayı düşüşle kapatan ve haftaya düşüşle başlayan dolar ve euro kuru, düşüşe zaman zaman ise ufak oynamalarla çıkışa devam ediyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 18 Mayıs Çarşamba 2022 piyasalardaki son durum...
18 Mayıs dolar ve euro ne kadar?
İHA'nın haberine göre; Dolar 15,8570 liradan, euro ise 16,7090 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 15,8550 liradan alınan dolar 15,8570 liradan, 16,7070 liradan alınan euro ise 16,7090 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 15,76 liradan, euro ise 16,59 liradan satılmıştı.