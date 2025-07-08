19 ilde siber suç operasyonu: 66 şüpheli yakalandı

Siber suçlara karşı operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Yurt genelinde düzenlenen kapsamlı operasyonlarla suç örgütlerine darbe vurulmaya devam ediliyor.

66 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son operasyona ilişkin ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında son 1 haftada hesaplarında 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 27’si tutuklandı. 31’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

9 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

- Yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam yaparak haksız kazanç sağladıkları,

- Araç satışı ilanları altında vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çektikleri,

- “Yatırım danışmanlığı ve faturalı hat yardımı” adı altında kimlik bilgisi ve şifre elde edip nitelikli hırsızlık yaptıkları,

- Vatandaşlarımızı arayarak, isimlerinin terör soruşturmasına karıştığını söyleyip hesaplarından yüklü miktarda para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli Batman, Kayseri, Mersin, Aksaray, Bilecik, Adana, İzmir, Tunceli, Osmaniye ve Kocaeli olmak üzere toplam 19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Yasa Dışı Bahis,

- Nitelikli Hırsızlık ve

- Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.