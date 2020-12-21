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- Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
- AA
- 21.12.2020 - 10:18
- Güncelleme : 21.12.2020 - 10:24
Mehmetçik, terör örgütüne nefes aldırmıyor…
Bölgede her türlü tedbir alınırken, teröristlerin de girişimleri de engelleniyor.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede son olarak sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
“İZİN VERMEYECEĞİZ”
Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.” denildi.