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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 21.12.2020 - 10:18
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 10:24
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    Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, terör örgütüne nefes aldırmıyor…

    Bölgede her türlü tedbir alınırken, teröristlerin de girişimleri de engelleniyor.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı, bölgede son olarak sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

    “İZİN VERMEYECEĞİZ”

    Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.” denildi.

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