Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, terör örgütüne nefes aldırmıyor…

Bölgede her türlü tedbir alınırken, teröristlerin de girişimleri de engelleniyor.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede son olarak sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bakanlık açıklamasında, “Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.” denildi.