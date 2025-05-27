2003'ten 2025'e Türkiye'nin yollarındaki gelişim: Yüzde 387 artış

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Türkiye, cumhuriyet tarihinin en konforlu ulaşım dönemini yaşıyor.

Bu konfora ulaşılmasının ardında ise güçlü bir kadro ve kararlı bir çalışma var.

AK Parti iktidarıyla birlikte her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da büyük bir atılım başladı.

Yapılan yatırımlar, ortaya konulan projelerle Türkiye'nin yolları adeta çağ atladı, ülke asfalt ağlarla örüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mesafeler kısalırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun son dönemdeki başarılı projeleriyle zaman ve yakıttan tasarruf zirve yaptı.

6 BİN KİLOMETREDEN 30 BİN KİLOMETREYE

Bu kapsamda en dikkat çeken alan ise otoyollar ve bölünmüş yollar...

Ulaşımın bu kategorisinde, AK Parti öncesi ve sonrasına bakılınca tarihi bir fark göze çarpıyor.

Öyle ki harita üzerinde karşılaştırma yapmak istense 2003 öncesine işaretlenecek yol neredeyse yok...

Buna göre 2003'te 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğu tarih 2025'e gelince tam 29 bin 730 kilometreye ulaşıyor.

Bu artış toplamda yüzde 387'ye tekabül ediyor.

OTOYOLLARDA YÜZDE 121 ARTIŞ

Türkiye'nin en doğusu ile batısını, en kuzeyi ile güneyini birleştiren otoyollar da dikkat çekiyor.

Son dönemde hız verilen projelerden kimi bitti kimi de son aşamasında. Bu alanda da 20 yıllık süreçte büyük bir fark dikkat çekiyor.

Türkiye'de 2002'de bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğu takvimler 2025'i gösterdiğinde 3 bin 796 kilometreye çıkıyor. Bu tam tamına yüzde 121 artış anlamına geliyor.

2028 HEDEFİ 4 BİN 330 KİLOMETRE

Bunun yanında 485 kilometrede yapım çalışmaları sürüyor. 3 bin 501 kilometrelik otoyol için ise proje işlemleri tamamlanarak uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

778 kilometrelik otoyolun ise proje süreci devam ediyor. Bu alanda 2028 hedefi ise 4 bin 330 kilometre.

KÖPRÜ, VİYADÜK, TÜNEL PROJELERİ

Yolları tamamlayan köprü, viyadük ve tünel gibi önemli projeleri de unutmamak gerek.

Bu alanda da birbirinden önemli, mesafe, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan, hayatı kolaylaştıran ve çevreyi koruyan birçok proje hayata geçirildi.

2002'de toplam 311 köprü ve viyadük sayısı 2025'te 797'ye çıktı. Bu artış da rekor bir seviye olarak yüzde 156'ya ulaştı.

YÜZDE BİN 478 ARTIŞ

En dikkat çekici artış ise tünellerde. 2002'de 50 olan tünel sayısı 2025'te 789'a çıkartıldı. Artış oranı ise yüzde bin 478 ile kırılmaz bir rekorla tarihe geçti.