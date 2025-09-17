Genç fikirlerin projeye dönüşmesine katkı sağlayan ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) için yeni dönem başvuruları yakın takibe alınmış durumda.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca fikirlerini projeye dönüştürmek isteyen gençleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için 2025-2026 başvuru tarihleri merak ediliyor.

Fikrini projeye dönüştürmek isteyen gençler bu yılki ÜNİDES başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025-2026 ÜNİDES başvuruları başladı mı? ÜNİDES başvuruları ne zaman?

2025-2026 ÜNİDES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 döneminde ÜNİDES iki dönem halinde gerçekleştirilecek. 5. dönem başvuruları 16 Eylül – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında, e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak alınacak.

Yeni dönemde; yerel projeler için 75 bin TL’ye kadar, ulusal projeler için 125 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. ÜNİDES, bu yıl da üniversite öğrenci topluluklarının projelerine güçlü bir kaynak sunmaya devam edecek.