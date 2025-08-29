Milli Eğitim Banaklığı (MEB) tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sürecinin tamamlanmasına saatler kaldı.

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenekleri alanlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süresi bugün doluyor.

Kayıt sürecinin sonlanmasıyla birlikte başlayacak olan eğitim sürecinin kesin başlama tarihi konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, 2025 BİLSEM dersleri ne zaman başlayacak? BİLSEM eğitim takvimi…

2025 BİLSEM DERSLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

BİLSEM’lerdeki eğitimlerin kesin başlangıç tarihi henüz net olarak açıklanmadı. Ancak, daha önce MEB'in resmi genelgesine dayanarak diğer tüm Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarında eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacağı duyurulmuştu Millî Eğitim Bakanlığı+1.

Bu kapsamda, BİLSEM'lerin de aynı takvime bağlı olarak, eylül ayının ilk haftası veya 8 Eylül civarında ders zillerini çalması bekleniyor.