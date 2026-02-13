Bekir Bozdağ, Meclis'te yaşanan olaylar sonrası açıklama yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis, ringe döndü.

O sırada Meclis'te oturumu yöneten Bekir Bozdağ, sık sık ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Ancak CHP'li vekiller, oturumu Bekir Bozdağ'ın da yönetmesine tepki gösterdi ve durumun "planlı" olduğunu belirtti.

Bunun akabinde Bozdağ, bakanlar Gürlek ve Çiftçi'nin ant içtiği TBMM Genel Kurulu oturumuna ilişkin açıklamada bulundu.

HÜKÜMLERİ HATIRLATTI

Anayasa'ya göre, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa'ya ve kanunlara uygun olarak kullanılacağını ve yerine getirileceğini ifade eden Bozdağ, Anayasa'nın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi ve bakanların görevlendirilmesine yönelik hükümlerini hatırlattı.

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anayasa'nın kendisine verdiği yetkileri kullandığını ve Adalet Bakanı olarak Akın Gürlek'i, İçişleri Bakanı olarak Mustafa Çiftçi'yi atadığını vurgulayan Bozdağ, bakanların atanmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

"NERMİN YILDIRIM KAYA AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ"

Meclis Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:

1 . Meclis yönetimi sırasında Divanda görev alan Meclis kâtiplerinden birinin muhalefetten olması, İçtüzük emri değil teamül gereğidir.

Ancak muhalefeti temsilen Divanda görev yapan kâtip üyenin Meclis Başkanvekilinden izin istemesi ve yerine iktidar grubundan bir kâtip üyeyi önermesi halinde her iki kâtip üyenin iktidar grubundan olması da Meclis teamülüdür.

İçtüzük’te hüküm bulunmayan hallerde Meclis teamülü, İçtüzük hükmü gibi uygulanır. Bu konu tartışma dışıdır.

CHP grubu adına Divanda görev yapan kâtip üyemiz ve Hatay Milletvekilimiz Sayın Nermin Yıldırım Kara, yanıma geldi; belli bir süre Divandan ayrılmak için izin istedi.

Ben de kendisine, 'Yerine birini buldun mu?' diye sordum. O da AK Parti Grubu'ndan kâtip üyemiz ve Adıyaman Milletvekilimiz Sayın İshak Şan’a rica ettiğini, yerine onun görev yapacağını söyledi. Ben de izin verdim. Kaldı ki bu, ihtiyaç halinde sürekli uygulanagelen bir teamüldür.

"TUTANAKLAR TEKZİP ETMEKTEDİR"

2 . Bakanların andiçme metinleri, Meclis tutanaklarında yer almaz. Tutanaklarda sadece “Andiçti.” kaydı yer alır.

Bugüne kadar yapılmış tüm milletvekili ve bakan andiçmeleri tutanaklarda bu şekilde kayıtlıdır. Bunun aksini iddia edeni, tutanaklar tekzip etmektedir.

"PERVİN BULDAN'IN RİCASINI KABUL ETTİM"

3 . Andiçme sırasında benim Meclis Başkanvekili olarak Genel Kurulu yönetmem, planlı değildir. Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan, salı günü beni aradı; Sayın Cumhurbaşkanımızın Çarşamba günü saat 14.00’e kendilerine randevu verdiğini, Meclis Başkanvekili Sayın Celal Adan’a önce rica ettiğini, ancak onun cenazesi olması hasebiyle yapamayacağını söylediğini bana ilettikten sonra görüşme bitene kadar Genel Kurulu yönetmemi rica etti. Ben de ricasını kabul ettim.

Bu sırada bakanların ataması söz konusu değildi. Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan, dünkü Meclis Genel Kurulu'nda bu gerçeği bütün açıklığıyla anlattı. Bu hakikatin dışında dile getirilen iddialar, zandır ve asılsızdır.

"İŞİN SONUNDA MAALESEF UZLAŞMA ÇIKMADI"

4 . Meclis'in çalıştığı günlerde Divanın arkasındaki Başkan ve Başkanvekillerinin kullandığı çalışma odalarında danışma kurulu toplantıları ve daha bir çok istişare toplantıları yapılır. Burada pek çok ihtilaf, Meclis'in mehabetine ve saygınlığına uygun çözüme kavuşturulur.

O gün, önce danışma kurulunda, sonra da yemin öncesi verdiğim arada konuyu tekrar gündem yaptım, 'Genel Kurul'da Meclisimize yakışmayacak görüntülere izin vermeyelim, itirazlarımızı yapalım, demokratik tepkimizi ortaya koyalım, bunlar zaten hepimizin demokratik hakkıdır, andiçmeyi engelleyecek bir girişimde bulunmayalım' dedim.

Ama bir uzlaşma maalesef sağlanamadı. Daha sonra AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdülhamit Gül ile CHP Grup Başkanvekilleri Sayın Murat Emir ve Sayın Ali Mahir Başarır özel bir görüşme yaptılar.

Görüşme uzayınca ben de yanlarına gittim. İstişare ve uzlaşma arayışları devam etti. Ama işin sonunda bir uzlaşma maalesef çıkmadı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili olarak Anayasa ve İçtüzük’ün bana verdiği yetkileri kullandım, andiçmeyi Anayasa ve İçtüzük’ün âmir hükümlerine göre yaptırdım.

Olup bitenler, bunlardan ibarettir. Bu yasal gerçekliği ve yaptığımız işin bu gerçekliğe aynen uygun olduğunu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."