CHP, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi beğenmedi

Aylarca kulisleri meşgul eden kabinede değişiklik nihayet bu hafta gerçekleşti.

Bu kapsamda Erzurum Valiliği'ndeki görevinden alınan Mustafa Çiftçi, yeni İçişleri Bakanı oldu.

Bu görevlendirmenin hemen ardından Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim okurken çekilen görüntüleri, 'Hafız Vali' olarak bilinmesi, İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilen İskilipli Atıf Hoca'nın kabrini ziyaret ettiği fotoğraflar, tek tek gündem oldu.

Çiftçi'nin bu özellikleri CHP'nin de gündeminde.

Sözcü TV'de Senem Tolunay Ilgaz'ın konuğu olan CHP Milletvekili Murat Bakan, Çiftçi hakkında eleştirilerini dile getirdi.

"RADİKAL SAĞCI, İSLAMCI ÇİZGİDE"

'Gelen gideni arattı' diyen Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu atama gelen gideni aratır sözünü hatırlatıyor. Ali Yerlikaya ile ilgili yaptığımız eleştirilerin ötesi var. Radikal sağcı, siyasal İslamcı bir çizgide.

İskilipli Atıf’ı paylaşan, şehit olarak gören, cumhuriyet düşmanı, karşı devrimci bir şahsı, istiklal Mahkemeleri’nde yargılanmış bir şahsı şehit olarak kabul eden bir şahıs.

"RESMİ BAYRAMLARDA PAYLAŞIMI YOK"

Sosyal medya paylaşımlarını taradık bakan olduğunu öğrenir öğrenmez; resmi bayramlarda, 23 Nisan, 19 Mayıs’ta bir tane paylaşımı yok.

Hasan El Benna’yı paylaşıyor mesela. Müslüman Kardeşler’in kurucusu. Şu an terör örgütü listesinde Müslüman Kardeşler. Müslüman Kardeşler çizgisinde bir İçişleri Bakanı var.

Valiler arasında en radikal, en aşırı sağ görüşlere sahip valiyi bulup çıkardılar diye düşünüyorum."