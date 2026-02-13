Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversiteleri mevzi olarak görüyorlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Burada eğitime yapılan yatırımlar olmak üzere birçok konudan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin kendisini yenilemesi gerektiğini savundu.

"Dünya hızla değişirken, Türkiye'de toplum buna ayak uydururken küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye varken, üniversitelerimiz de kendilerini yenilemelidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kişilerin üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak gördüğünü de belirtti ve şöyle devam etti;

"BU SÜREÇTE ÖNÜMÜZÜ KESENLER OLUYOR"

Değişim ve dönüşümden asla korkmamalıyız. Eğer bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Tersi durumda ise gerileme olur. Duran, bir süre sonra denklem dışı kalır.

Üniversitelerin bu atmosfere kavuşması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Elbette bu süreçte önümüzü kesenler oluyor.

"ÜNİVERSİTELERİ HARP MEYDANINDA KONTROL EDİLMESİ GEREKEN BİR MEVZİ OLARAK GÖRÜYORLAR"

Özellikle üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar, doğrusunu söylemek gerekirse imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.

Türkiye’nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor.

Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz.

"TÜRKİYE YÜZYILI TUTKUMUZU SİZLERLE PERÇİNLİYORUZ"

Yarım asrı bulan siyaset ve devlet hayatında gençlerle yol yürümüş bir kardeşinizim. Gençlerle sık sık bir araya gelmeye çalışıyorum. Bugün de aynı sevinci yaşıyorum. Gençlerimizin gözlerindeki şu ışığı gördükçe biz de her seferinde enerji topluyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça daha da perçinliyoruz. Genç arkadaşlarımla birlikte kalbi Türkiye ile atan herkese bereketli ömürler niyaz ediyorum.

"ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Birazdan kız ve erkek yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Öğrenci sosyal alanlarıyla birlikte bu iki eseri üniversitemizin resmen hizmetine vereceğiz. Toplam 1 milyar 150 milyon değerindeki eseri kazandıranlara teşekkür ediyorum. Yurtlarda kalacak öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ailelerinin gözünün inşallah arkada kalmayacağı bu yurtların şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

"BU TOPRAKLAR ASIRLAR BOYUNCA DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN ÖĞRENCİLERİ, HOCALARI AĞIRLADI"

Bizim için üniversite bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci, ilmi talep ettiği için talebedir. Bu topraklar asırlar boyu dünyanın dört bir yanından öğrencileri, hocaları ağırladı.



Bilim insanlarımız birçok alanda ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya kıymetli katkılar yaptı. İnsanlığın yolunu aydınlatan ışık uzun yıllar Doğu'dan yükseldi. İstanbul, ilim ve bilimin yuvası oldu. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kazanımlar daha da güçlendirilmeye çalışıldı. Geçmişle gelecek arasındaki bağ bir şekilde sağlandı.



Şimdi bu birikimi daha da güçlendirmemiz, eksiklerini tamamlayarak daha da iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Özgün ve nitelikli bilgi üretmeye odaklanmanın şart olduğuna inanıyorum. 208 yüksek öğretim kurumumuzun Türkiye'nin vizyon merkezi olmasını canı gönülden istiyoruz.

"BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN DÜNYADA ÖNEMLİ YERLERDE EĞİTİM GÖRMÜŞ KİŞİLERİ BÜNYESİNE KATMASI SEVİNDİRİCİ"

Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel işler yaparken diğer yandan yerlileşme hamlelerini önemsiyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin bu yönde adımlar atmasını memnuniyetle karşılıyorum. Teşekkür ederim. Boğaziçi Üniversitesi'nin dünyada önemli yerlerde eğitim görmüş kişileri bünyesine katarak eğitim sağlaması sevindiricidir.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR