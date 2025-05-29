2025’in ilk 5 ayında 35 bini aşkın zararlı site engellendi

AA

Türkiye, dijitalleşme adımlarını hızlandırıyor.

Bu alanda büyümeye yönelik çalışmalar yoğunlaşırken, artan siber tehditlere karşı önlemler de alınıyor.

Önlemler kapsamında yapılan çalışmalarda 2025’in ilk 5 ayında Türkiye’de kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik binlerce siber saldırı girişimi tespit edildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı"na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamlarda bulundu.



35 BİN 416 ZARARLI İNTERNET SİTESİ ENGELLENDİ

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, elektronik haberleşme ve posta alanlarındaki tüm bu gelişmelerin siber güvelik konusunun da önemini artırdığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemiz, bu alanda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) odaklı olarak kurduğu sistemle çok başarılı işlere imza atmaktadır. Yerli ve milli yazılımlar aracılığıyla, kritik sektörlerde kurulan Sektörel SOME'ler ve kamu ile özel kurumlar bünyesindeki Kurumsal SOME'ler sayesinde ülkemizin siber güvenliği sağlanmaktadır. USOM, gece gündüz demeden zararlı yazılımlarla mücadele etmektedir.

2 bin 346 SOME ve Siber Güvenlik Bilgi Platformu'nda (SİP) kayıtlı 8 bin 80 kişi ile binlerce saldırı bertaraf edilmektedir. 2025'te 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edilmiş, 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirilmiştir. Ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda, küresel işbirliği ve yenilikçi yaklaşımlarla daha güçlü bir bilişim altyapısı inşa etmek için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

BAKANDAN YAPAY ZEKA VURGUSU

Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, dijital çağın dönüştürücü rüzgarının elektronik haberleşme ve posta sektörlerini birbirleriyle harmanlayarak köprü kurduğunu söyledi.

Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve büyük veri gibi çağın öncü kavramlarının, artık yalnızca belirli sektörleri değil, hayatın her alanını yeniden şekillendirdiğini dile getiren Uraloğlu, "Evde, iş yerinde, günlük yaşamda ya da profesyonel arenada teknolojinin sihirli dokunuşunun hissedilmediği tek bir an kalmamıştır. Bu muhteşem dönüşümün mihenk taşı, şüphesiz yapay zekadır." ifadesini kullandı.

"5G, 2026'DA HİZMETE SUNULACAK"

Türkiye'nin fiber altyapısının, son 10 yılda, yıllık yüzde 10'luk büyümeyle 605 bin kilometreyi aştığını, fiber internet abone sayısının ise 8 milyonu geçtiğini bildiren Uraloğlu, bu durumun Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğundaki kararlı duruşu ve altyapısını güçlendirmesindeki başarısının göstergesi olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu, gelişen mobil altyapı ve genişbant hizmetlerinin yalnızca bireyleri değil, işletmeleri ve devlet kurumlarını da dijitalleşmeye yönlendirdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hedefimiz, bu sağlam temeli daha da ileriye taşımaktır. İnşallah, bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G Mobil Haberleşme Sistemleri'ni önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız. Elektronik haberleşme ve posta sektörleri, köklü tarihlerinden aldıkları mirası, dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak muazzam bir dönüşüm yaşamaktadır. İnternet, yapay zeka, robotik ve büyük veri gibi yenilikler hem küresel ölçekte hem de ülkemizde bu sektörleri yeniden canlandırmaktadır."

"KARGO GELİRLERİ 107 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Mobil telefonların yaygınlaşmasıyla posta hizmetlerinin önemini yitireceği düşüncesinin hakim olduğunu, ancak, beklenenin aksine, elektronik haberleşme sektörünün posta hizmetleri için yeni bir ufuk açtığına dikkati çeken Uraloğlu, internetin ve e-ticaretin yaygınlaşmasının sektörü başka boyuta taşıdığını anlattı.

Uraloğlu, dünya genelinde 5,5 milyar insanın internet kullandığını, yaklaşık 2,7 milyar kişinin de e-ticaretin büyülü dünyasında yer aldığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel e-ticaret hacmi ise 6,3 trilyon doları aşmış durumdadır. 2020 ile 2024 yılları arasında küresel posta sektöründeki paket hacmi yüzde 22 büyürken, 2024 yılı sonunda sektör gelirleri 262,1 milyar dolara ulaştı. Ülkemizde e-ticaret ve posta sektörünün gelişimi, adeta birbiriyle yapışık ikiz gibidir. Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2023'e kıyasla yüzde 61,7 büyüyerek 2024 sonunda 3 trilyon lirayı aşmıştır. Kargo gönderileri, 2019'dan 2024'e 2,2 katına çıkarak 1 milyar 385 milyonu aşmış, kargo gelirleri 107 milyar liraya yaklaşmıştır. 2024'te 12,7 milyar liralık yatırımla sektörde 122 bini aşkın çalışan hizmet vermektedir."

"TESLİMATLAR ARTIK DAHA ŞEFFAF"

Söz konusu sektörün büyüklüğü nedeniyle belli sorumlulukların ve zorlukların da bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin, bu zorluklara kayıtsız kalmadığını, çözüm odaklı adımlarla fark oluşturduğunu vurguladı.

Uraloğlu, Kovid-19 salgını döneminde hayata geçirilen teslimat kodu sisteminin, ürün teslim süreçlerini akıcı ve güvenilir kılmak için dönüm noktası oluşturduğunu belirterek, "Teslimatlar artık daha şeffaf, güvenli ve kullanıcı dostu hale geldi. Posta hizmet sağlayıcılarının esnaf iş yerleri, site muhaberat birimleri ve kilitli kargo dolaplarıyla işbirliği yaparak 7/24 teslimat ve iade hizmeti sunması sağlandı. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standartları gibi yükümlülüklerle, sektörün güvenilirliği daha da pekiştirildi." diye konuştu.