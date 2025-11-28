2026 hesabı değişti! İşte en düşük emekli maaşı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıla yaklaşırken gözler bir kez daha emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrildi.

Milyonlarca emekli, özellikle en düşük emekli maaşının 2026’da ne kadar olacağı sorusuna yanıt arıyor.

Enflasyon tahminleri, refah payı beklentileri ve hükümetin atacağı adımlar merakla takip edilirken, masadaki olası rakamlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2026

Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistler, 2025 sonunda enflasyonun yaklaşık %31,77 olmasını bekliyor.

Yılın ikinci yarısı için açıklanan %12,94’lük enflasyon tahmini ise Ocak 2026’da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık bu oranda bir zam gelebileceği anlamına geliyor.

Memur ve memur emeklileri için durum biraz farklı. Hesaplamalara göre, oluşan %7,56’lık enflasyon farkı ve %11’lik toplu sözleşme zammı birleştiğinde, Ocak ayında toplam %19,39’luk bir artış görünüyor.

Mevcut hesaplamalara göre, 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşı, bu zamla birlikte 18 bin 611 TL’ye yükselecek.