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    MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

    Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
    • AA
    • 10.06.2020 - 11:54
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    MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

    Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor...

    Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

    "TERÖRİSTLER TESLİM OLMAYA DEVAM EDİYOR"

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Suriye kuzeyinden kaçan 1 PKK/YPG’li terörist Nusaybin’de hudut karakolumuza, Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist de Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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