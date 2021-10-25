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    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 08:50
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 08:52
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    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

    Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

    KADIKÖY İSTİKAMETİNDE YOĞUNLUK

    Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

    İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul'da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaşarak başladı.

    İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu VİDEO

    AVRUPA YAKASI

    Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu.

    D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

    İstanbul da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu #1

    İstanbul da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu #2

    İstanbul da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu #3

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