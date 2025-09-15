23 il merkezli siber suç operasyonu: 364 şüpheli yakalandı

Suç ve suçluyla mücadele kesintisiz devam ediyor…

Siber suçlarla mücadelede aktif rol alan emniyet ekipleri, operasyon başlattı.

Son operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

364 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 gün içerisinde 364 şüpheli yakalandı.

23 il merkezli düzenlenen operasyonlarda “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçları hedef alındı.

Operasyonlarda 125 şüpheli tutuklanırken, 94 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerin;

- ”Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,

- Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları,

- Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri,

- Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları,

- Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.