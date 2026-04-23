23 Nisan'da Anıtkabir'e mini etekle gelen öğretmen

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

TBMM'nin açılması vesilesi ile tüm dünya çocuklarına hediye edilen bu bayram kapsamında her yıl olduğu gibi ilk adres Anıtkabir oldu.

Atatürk'ü kabri başında anmak üzere Anıtkabir'e çok sayıda ziyaretçi gelirken, ziyaretler dünden başladı.

ANAOKULUNUN ANITKABİR ZİYARETİ

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle birçok okul, Anıtkabir ziyaretini 22 Nisan'da yaptı.

Onlardan biri de Ankara'da eğitim veren bir anaokulu oldu.

MİNİ ETEKLİ ANITKABİR ZİYARETİ

Öğrencileri ve velileri ile Anıtkabir'i ziyarete gelen anasınıfı öğretmeninin ziyaret kombini ise sosyal medyada gündem oldu.

Mini etek ile öğrenci ve velilerin önünde yürüyen öğretmen, resmi töreni de yöneten isimdi.

Kıyafeti ile dikkat çeken kadın öğretmen, her milli bayramda olduğu gibi ideolojik tartışmaları da başlatan isim oldu.

Sosyal medyada gündem olan söz konusu ziyarete ilişkin görüntülere olumlu ve olumsuz birçok yorum geldi.