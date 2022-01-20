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    20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Koronavirüs salgınında bugün 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıkarken, 166 kişi de yaşamını yitirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.01.2022 - 19:12
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 19:19
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    20 Ocak Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI 71 BİN 843

    Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 414 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıkarken, 166 kişi ise hayatını kaybetti.

    "KURALLARA UYMANIN ÖNEMİ DAHA ÇOK ARTMIŞTIR"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

    "Küresel salgının ulaştığı nokta ve hastalığın yayılma hızı dikkate alındığında, maske kullanımı ile sosyal mesafeye, hijyen kurallarına uyulmasının önemi daha çok artmıştır. Hatırlatma dozu aşılarının da aynı şekilde Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı."

    20 Ocak Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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