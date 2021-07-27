Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Türkiye'de aşılamanın artmasıyla birlikte, normalleşmenin 3. etabına geçildi.

Kurban Bayramı ve turizm sezonu nedeniyle oluşan insan hareketliliğinin artmasıyla birlikte ise vaka sayılarında yükselme oldu.

Bunun akabinde vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 27 Temmuz 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? 27 Temmuz 2021 Salı vaka sayısı...

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 39 milyon 963 bin 479 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 24 milyon 486 bin 767 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 68 milyon 231 bin 498.

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