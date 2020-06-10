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    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

    Zap ve Haftanin bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, ani hava harekatları sonucu etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 10.06.2020 - 10:37
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    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar, hız kesmeden devam ediyor...

    Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    8 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist öldürüldü ViDEO

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