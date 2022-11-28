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- 28 Kasım okullar tatil mi? Düzce ve Gaziantep'te okullar ne zaman başlayacak?
28 Kasım okullar tatil mi? Düzce ve Gaziantep'te okullar ne zaman başlayacak?
- 28.11.2022 - 08:59
Geçtiğimiz günlerde Düzce'de yaşanan deprem birçok ilden hissedilmişti. Depremin ardından eğitim ve öğretime ara verilerek binalarda hasar kontrolü yapılacağına dair açıklama yapıldı.
Diğer yandan terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı gerçekleştirmesi sebebiyle Gaziantep'in Karkamış ilçesinde eğitim ve öğretime ara verildi.
Yapılan açıklamaların ardından öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman eğitim ve öğretime açılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, yaşanan süreci değerlendirdi.
28 Kasım okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de okulların bir hafta tatil edildiğini belirterek, "Okullarımız 5 Aralık'ta eğitime başlayacak" dedi.
Gaziantep'te okullar tatil mi?
Teröristlerin 21 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirdiği roketli saldırıda 1 okul, 1 TIR ve evlerin hasar gördüğü Gaziantep'in KARKAMIŞ ilçesinde, Valilik kararı ile okullar 2 gün daha tatil edildi.