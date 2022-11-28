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28 Kasım okullar tatil mi? Düzce ve Gaziantep'te okullar ne zaman başlayacak?

28 Kasım okullar tatil mi? Düzce ve Gaziantep'te okullar ne zaman başlayacak?

Düzce'de yaşanan depremden dolayı ve roketli saldırı sebebiyle okullara ara verildiği duyuruldu. Öğrenciler ve veliler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.