28-29 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? Bankaya gidecekler dikkat

28-29 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? Bankaya gidecekler dikkat

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na artık sayılı saatler kalırken, vatandaşlar ise hangi kurumların kaça kadar çalışacağını merak ediyor. Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, bazı kurumlar çalışmayacak.

29 Ekim tatili yarın öğleden sonra başlayacak ve yarın öğleden sonra yine bazı kurumlar kapalı olacak.

Bu gelişmelerin üzerine bazı kurumlarda işi olan vatandaşları telaş sardı ve saat kaça kadar açık olduklarını araştırmaya başladı.

Özellikle bankaya gidecek olanlar, bankaların yarın ve 29 Ekim'de açık olup olmadığını merak ediyor.

Vatandaşlar, "28-29 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 28-29 Ekim bankalar açık mı, yarım gün mü? İşte detaylar...

28-29 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'te resmi tatil başlıyor ve 29 Ekim günü tatil devam ediyor.

Resmi tatil dolasıyla bankalarda da 28 Ekim öğleden sonra resmi tatil başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak.