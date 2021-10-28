29 Ekim'in önemi nedir, nasıl ilan edildi? Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

29 Ekim'in önemi nedir, nasıl ilan edildi? Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak hem coşkuyla kutlanıyor hem de resmi tatil olarak geçiyor. Vatandaşlar ise bu günün önemine ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, 29 Ekim'in önemi nedir?

Cumhuriyetin 97. yıl dönümü yarın tüm yurtta coşkuyla kutlanacak ancak vatandaşlar bu günün önemini merak ediyor.

Cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini merak edenler, bu sürece ilişkin detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

Her yıl heyecanla beklenen 29 Ekim'in kutlamalarla geçmesi için ise tüm hazırlıklar günler öncesinden tamamlandı.

Bunun akabinde vatandaşlar, "29 Ekim’in önemi nedir? Cumhuriyet nasıl ilan edildi?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 29 Ekim’in önemi nedir? Cumhuriyet nasıl ilan edildi? İşte detaylar...

29 EKİM'İN ÖNEMİ NEDİR, NASIL İLAN EDİLDİ?

Halkın işgalcilere karşı Mustafa Kemal Paşa önderliğinde verdiği Milli Mücadele, 1923 yılında milli güçlerin zaferi ile sonuçlandı.

Bu süreçte, "Büyük Millet Meclisi" adıyla 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan temsilciler, 20 Ocak 1921'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu kabul ederek egemenliğin Türk ulusuna ait olduğunu ilan etti.

Ardından 1 Kasım 1922'de karar alındı ve saltanat kaldırıldı. Ülke, meclis hükümeti tarafından yönetilmekteydi. 27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyeti'nin istifası ve yerine meclisin güvenini kazanacak yeni bir kabinenin kurulamaması üzerine Atatürk, yönetim biçiminin Cumhuriyet olması için İsmet Paşa ile birlikte bir kanun değişikliği tasarısı hazırladı.

Bu tasarı 29 Ekim 1923'te Meclis'e sunuldu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kabulü ile Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilmiş oldu.

29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü cumhuriyetin ilanı kutlandı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile cumhuriyetin ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 29 Ekim'in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı.

TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana ''Milli Bayram'' olarak kutlanmaya başlandı.

9 Ekim 1923'te parti grubunda görüşe sunulan tasarıda yer alan bazı hükümler şunlardır;

Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir.

Türkiye Devleti, yönetim birimlerini Bakanlar Kurulu aracılığıyla yönetir.

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilir.