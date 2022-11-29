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    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Gün içinde nerede ve kaç şiddetinde depremler olduğu merak ediyor. Bugün Şırnak ve Muğla bölgelerinde sallantılar yaşandı. Peki 29 Kasım günü nerede deprem oldu?
    • 29.11.2022 - 09:24
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    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Ülke genelinde farklı illerde yaşayan vatandaşlar tarafından "Deprem mi oldu?" sorusu araştırılıyor. Bugün birçok bölgelerde çeşitli sallantılar hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün yayınlanan deprem bilgileri ve saatlerini sorgulamaya başladı. Peki 29 Kasım'da nerede deprem oldu?

    29 Kasım 2022 nerede deprem oldu?

    Gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli tarafından her gün paylaşılıyor. Gün içerisinde belli belirsiz sarsıntılar hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu?" şeklinde sorgulamalar yapıyor. Bugün gün içinde Şırnak ve Muğla bölgelerinde çeşitli sallantılar meydana geldi.

    Şırnak 3.2 ile, Muğla 3.6 ile sallandı.

    İşte Kandilli Rasathanesi'nin 29 Kasım 2022 deprem verileri:

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #1

    29 Kasım 2022 AFAD deprem verileri:

    29 Kasım günü nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! #2


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