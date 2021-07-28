3 il zirvede! 17-23 Temmuz haftası illere göre vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz haftasında illere göre 100 bin nüfusa düşen koronavirüs vaka sayısını içeren haritayı paylaştı. Peki 17-23 Temmuz haftası en çok vaka hangi ilde?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden, illere göre vaka sayısını açıkladı.

Vaka sayıları 20 bine yaklaşırken, hangi illerin vaka sayısında artış yaşandığı merak edildi.

Peki 17-23 Temmuz haftasında vaka sayısı azalan iller hangileri? İşte, Fahrettin Koca'nın açıklaması..

17-23 HAFTASI İLLERE GÖRE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17-23 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde son bir haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 88,19, Ankara'da 69,13, İzmir'de 33,43 oldu.

Toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaşan Bakan Koca, "Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım." dedi.

SİİRT BAŞI ÇEKTİ

Son bir haftada vaka sayısı en çok artan iller ise Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır oldu. Bakan Koca, “Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun.” diyerek aşı olmayanları uyardı.