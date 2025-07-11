30 PKK'lı silahlarını yaktı: Ateş, sembol olarak kabul ediliyor

Daha güçlü Türkiye'nin ayak sesleri…

Ülkemiz için yılladır sorun haline gelen terör, gündemden tamamen çıkıyor.

Terörün sona ermesi, Türkiye için bir ekonomik yeniden doğuşun kapısını aralıyor.

Terörsüz Türkiye, bölgesel ve küresel ölçekte bir sıçrama vadediyor.

Bugün itibarıyla "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

Terör örgütü PKK, silah bıraktı.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE'DE İMHA EDİLDİ

Bu kapsamda da PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

BÜYÜK BİR KAZANA ATILAN SİLAHLAR YAKILDI

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

ATEŞ BİR SEMBOL OLARAK ADLANDIRILIYOR

PKK'lı 30 kişilik grup silahlarını teslim etmek yerine ateşe verdi ve yaptıkları açıklamada da bunu özellikle belirtti.

Bunun derin bir anlamı var...

Nevruz Ateşi'nde de bunu görüyoruz aslında.

Ateş, Kürtler için uzun yıllardır varoluşu sembolize ediyor.

Dolayısıyla bu ateşe bir varoluş, bir yaşam olarak bakıyorlar ve silahlarını da bir kazan içerisinde yakarak imha ettiler.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ, SÜREÇ İÇİN BÜYÜK FEDAKARLIKLAR YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor.

Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor...

En büyük amaçlarından biri terörü bitirmek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine olan; inanç ve kararlılığı kazandı.