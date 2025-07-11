PKK, silahlarını bıraktı: Görüntüleri paylaşıldı

Türkiye Yüzyılı taçlandırılıyor, ülkemiz için büyük ur haline gelen terör sorunu sona eriyor...

Bugün itibarıyla "Terörsüz Türkiye" hayali gerçek oluyor.

Terör örgütü PKK silah bıraktı.

PKK'nın silah bırakması ise terörden beslenen lobilerin kaybettiğini de gösterdi.

Terörsüz Türkiye ile zaferin Adı "Türkiye" oldu...

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE'DE İMHA EDİLDİ

PKK'dan bir grup, Irak’ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

BÜYÜK BİR KAZANA ATILAN SİLAHLAR YAKILDI

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

MİT SÜRECİ TİTİZLİKLE YÖNETTİ

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

İNANÇ VE KARARLILIK KAZANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor, Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor...

En büyük amaçlarından biri terörü bitirmek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” hedefine olan; inanç ve kararlılık kazandı.

Örgüt silah bıraktı, Türkiye kazandı ve kazanıyor...