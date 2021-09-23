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- Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 11 terörist öldürüldü
11 PKK/YPG'li teröristin Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişimi, komandolar tarafından önlendi.
- AA & Ensonhaber
- 23.09.2021 - 10:58
- Güncelleme : 23.09.2021 - 11:47
Mehmetçik'in terörle kararlı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik ve huzur ortamını bozmaya çalışan hain teröristler, amaçlarına ulaşamadan tek tek yok ediliyor.
Kahraman Türk askeri, son olarak Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma ve saldırı girişiminin önüne geçti.
11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
11 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
MSB: GEÇİT YOK
Operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Geçit vermeyeceğiz!" ifadesini kullandı.