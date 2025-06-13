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Haber Merkezi

Suç ve suçlularla mücadele, güvenlik güçlerinin kararlı ve kesintisiz çalışmalarıyla ülke genelinde aralıksız devam ediyor.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere organize suçlara karşı düzenlenen operasyonlarla, failler tek tek tespit edilerek adli mercilere teslim ediliyor.

Kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlere geçit verilmiyor.

104 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son operasyona dair detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

36 il merkezli 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik dün düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheliyi yakalandı.

36 İLDE OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak’ta;

- Sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan,

- Yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden,

- Aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.