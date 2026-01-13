Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan'a ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçeli taraftarlara hitaben cezaevinden bir mektup kaleme almış, mektubunda yalnızlık vurgusu yapmıştı.

Yandaş'ın "Tüm bunlar bittiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır" sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN ZİYARET

İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Kerem Aktürkoğlu'nun, Mert Hakan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Alassane Ndao hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Mert Hakan Yandaş ile ilgili hazılanan rapor ve verdiği ifade ortaya çıktı.

MASAK raporuna göre Mert Hakan Yandaş ile ilişkilendirilen hesaplarda 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış olduğu ve toplamda 28 yasa dışı bahis bağlantısına rastlandığı belirtildi.

ARKADAŞI ÜZERİNDEN BAHİS İDDİASI

Raporda, Bilyoner üzerinden beş yıl boyunca yüzlerce işlem yapıldığı ve 1.006 farklı bahis kuponu oluşturulduğu iddia edildi.

MASAK, Ersen Dikmen’in Mert Hakan’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardığını, kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçlarına ve "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ile "İsmail Yüksek kart görür" gibi özel bahis seçeneklerine yer verildiğini öne sürdü.

İDDİALALARI REDDETTİ

Masak raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti.

Yandaş ifadesinde şu ifadeleri kullandı: